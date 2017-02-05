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لمياء السعيد توقع "ديالا" بمعرض الكتاب
ديالا

لمياء السعيد توقع "ديالا" بمعرض الكتاب

الأحد، 5 فبراير 2017 02:34 م
محيط - شيماء فؤاد

وقعت أمس الكاتبة لمياء السعيد بخيمة اتحاد الناشرين المصريين أحدث رواياتها “ديالا” الصادرة عن دار أطلس للنشر.

والرواية تنتمي إلي أدب الرعب حيث تأخذك لمياء السعيد إلي عالم ملئ بالأساطير والرعب والإثارة لتظل تتسأل هل ديالا حقيقة أم أسطورة أم مجرد أحداث أتقنت الكاتبة صياغتها بأحكام لتعيش عالما ملئ بالإثارة والخيال .

نقرأ من الرواية  :

ان قررت ان تقرأ ففكر اولا هل انت قادر علي مواجهتي ام لا و اعلم انك دخلت عالمي فربما تخرج وربما تظل حبيسا  معي فأنا موجودة  بين سطور هذا الكتاب .

والجدير بالذكر ان للكاتبة عدة إصدارات سابقة لاقت نجاحا كبيرا مثل مجموعتها القصصية “عذاب الاشتياق” التي تشارك في فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بطبعتها الثانية ورواية “التربي” التي تشارك بطبعتها السادسة .

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