جددت النيابة العامة في السويس، اليوم، حبس 9 متهمين أعضاء بخلية “داعش”، المتهمة بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية بالمحافظة لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في السويس، أن المتهمين المنتمين لخلية “داعش” في السويس، الذين أُلقي القبض عليهم، تلقوا التدريبات على يد قيادات تنظيم “بيت المقدس” في سيناء.

وأكدت التحقيقات، أن من بين المتهمين من أقام في سيناء وتلقى تدريبه على يد قيادات “بيت المقدس”، وأن أعضاء الخلية خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية، وتم ضبطهم بحي الجناين في القطاع الريفي بالسويس.

كما كشفت تحريات جهاز الأمن الوطني المقدمة للنيابة العامة بالسويس، أن المتهمين بينهم تاجرا كبيرا، وهو الممول الرئيسي لهم.