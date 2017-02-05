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تركيا تقتل "والي الباب" السورية و33 عنصرا من "داعش"
طائرات تركية

تركيا تقتل "والي الباب" السورية و33 عنصرا من "داعش"

الأحد، 5 فبراير 2017 01:16 م
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أعلنت الأركان التركية أن الطيران التركي دمر في غارة شنها على محيط مدينة الباب شمال سوريا 39 موقعا للإرهابيين وقضى على أبو خالد الأردني الذي “ولّاه” “داعش” على الباب.

وأشارت الأركان التركية في بيان عنها بهذا الصدد إلى أن المدفعية والدبابات التركية وفي إطار عملية “درع الفرات”، أصابت تزامنا مع الغارة الجوية السبت 4 فبراير/شباط 220 هدفا للإرهابيين هناك.

وفي هذه الأثناء، أعلن الأمن التركي عن اعتقال ستين مشبوها بالتواطؤ مع “داعش” على الأراضي التركية وأن معظم الموقوفين ينتمون إلى جنسيات أجنبية، وكشف عن أنه جرت مداهمة أماكن تواجدهم في مناطق متفرقة من أنقرة في آن واحد لحرمانهم من أي فرصة للفرار.

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