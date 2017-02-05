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"الخطوط السعودية" توقف وتقلص الوجبات عن عدد من الرحلات الدولية
الخطوط السعودية

"الخطوط السعودية" توقف وتقلص الوجبات عن عدد من الرحلات الدولية

الأحد، 5 فبراير 2017 01:14 م

أصدرت “الخطوط السعودية” تعميماً يتضمن وقف وتقليص الوجبات المقدمة على عددٍ من الرحلات الدولية، والوقف والتقليص يشمل ركاب الدرجة السياحية وطاقم قائد الطائرة.

والتغييرات تشمل الوجبات المقدمة لركاب الدرجة السياحية (الخدمة الأولى والخدمة الثانية) الذين تكون رحلتهم من الساعة 12 مساء إلى 10 صباحا لتتحول من وجبات ساخنة إلى وجبات ال “سناك بوكس” التي قد تحتوي على (عصير، بسكوت، ساندوش) على:
- رحلات الرياض إلى: فرانكفورت، ميلانو، باريس، ميونخ.
- رحلات جدة إلى: مانشستر، مدريد، ميونخ، باريس، فرانكفورت، ميلانو.
وتضمنت القرارات إلغاء تقديم الساندوش والفواكه لطاقم القيادة في جميع الرحلات الداخلية بين المحطات الرئيسية التالية (جدة الرياض الدمام المدينة) إلغاء الوجبات الساخنة لطاقم القيادة على جميع رحلات أوروبا التي تكون من الساعة 3 إلى الساعة 6.

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