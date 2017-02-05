أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بطرة، محاكمة 42 متهما في قضية تنظيم “أجناد مصر”، المتهمين بارتكاب عمليات إرهابية واستهداف لضباط الشرطة والجيش، إلى جلسة الأول من مارس القادم، لمرافعة النيابة العامة. وقررت المحكمة خلال الجلسة استبعاد 10 شهود إثبات من قائمة أدلة الثبوت.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد السعيد سيد.