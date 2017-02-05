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تأجيل محاكمة 42 من «أجناد مصر» إلى 1 مارس
جماعة اجناد مصر

تأجيل محاكمة 42 من «أجناد مصر» إلى 1 مارس

الأحد، 5 فبراير 2017 01:11 م

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بطرة، محاكمة 42 متهما في قضية تنظيم “أجناد مصر”، المتهمين بارتكاب عمليات إرهابية واستهداف لضباط الشرطة والجيش، إلى جلسة الأول من مارس القادم، لمرافعة النيابة العامة. وقررت المحكمة خلال الجلسة استبعاد 10 شهود إثبات من قائمة أدلة الثبوت.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد السعيد سيد.

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