الدفاع الروسية تنفي ما تردد حول مقتل 5 من عسكرييها في سوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، معلومات تناقلتها وسائل إعلام حول مقتل 5 عسكريين روس في مدينة “طرطوس” السورية.

وذكرت ذلك قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مصادر إعلامية قد أفادت في وقت سابق اليوم بمقتل خمسة جنود روس وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة عسكرية محملة بالذخائر في مدينة ريف اللاذقية.

وأوضحت المصادر أن السيارة تعرضت لارتفاع مفاجىء في حرارتها مما أدى إلى انفجار الذخائر ومقتل الجنود.