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"قيم البرلمان" تبدأ الاستماع لـ"السادات" فى اتهامه بتسريب قانون الجمعيات
مجلس النواب

"قيم البرلمان" تبدأ الاستماع لـ"السادات" فى اتهامه بتسريب قانون الجمعيات

الأحد، 5 فبراير 2017 01:14 م
متابعات

بدأت، منذ قليل، لجنة القيم بمجلس النواب، الاستماع للنائب محمد أنور السادات على خلفية اتهامة بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، بناء على مذكرة مقدمة للمجلس من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، واتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على إحدى مشروعات القوانين المقدمة منه.

حضر النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب مع “السادات” بناء على طلب الأخير. ومن المقرر أن تعد اللجنة عقب الاستماع إلى “السادات” فيما نسب إليه من اتهامات، تقريرا بنتيجة التحقيقات وتوصية اللجنة والعقوبة التى ترى تطبيقها على النائب فى حالة ثبوت الاتهامات الموجهة ضده من خلال التحقيقات، ومن ثم إحالته إلى مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت على رأى وتوصية اللجنة، ويحق للمجلس إقرار ما رأته اللجنة أو رفضه، كما يحق له طرح عقوبة أو إجراء آخر لم توصى به لجنة القيم والتصويت عليه.

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