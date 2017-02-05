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وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيره الأردني المستجدات الإقليمية والدولية
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي

وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيره الأردني المستجدات الإقليمية والدولية

الأحد، 5 فبراير 2017 01:07 م
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استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الأحد، في أبوظبي، وزيرالخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن خلال اللقاء تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية الأردني.. مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع الأردن في مختلف المجالات وحرص قيادة البلدين بشكل مستمر على تعزيزها.

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