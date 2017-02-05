استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الأحد، في أبوظبي، وزيرالخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن خلال اللقاء تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية الأردني.. مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع الأردن في مختلف المجالات وحرص قيادة البلدين بشكل مستمر على تعزيزها.