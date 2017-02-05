أصدر وزير التربية والتعليم، قرارا وزاريًا، حمل رقم 27 لسنة 2017، بشأن استكمال تشكيل المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.

وقد نص هذا القرار في مادته الأولى على أن يستكمل تشكيل المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بضم 5 أعضاء من المهتمين بالعملية التعليمية والتربوية تطبيقا للمادة 29 من القرار الوزاري رقم 306 لسنة 2014؛ وهم كالتالي:

الدكتور رسمي عبد الملك رستم، أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ورئيس لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية، وعمرو عبد المنعم عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعبد الرازق محمد معلم، خبير عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وهناء فاخر عبد الله، مدير برامج التعليم بجمعية الصعيد للتربية والتنمية، ومحمد نجاح الشورى، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا بمحافظة الدقهلية.

جدير بالذكر أن مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدارس تهدف إلى تحقيق اللامركزية في الإدارة والتقويم والمتابعة وصنع القرار، والعمل على تأصيل الديمقراطية في نفوس الطلاب، وإكسابهم المعلومات والمعارف والقيم الأخلاقية.

ويعمل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في إطار قانون التعليم والسياسة العامة التي تحددها الوزارة على مستوى الإدارات التعليمية.