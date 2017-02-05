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الصحف السودانية تكشف حقيقة قصف مصر لـ«متمردي جوبا»
قصف جوي

الصحف السودانية تكشف حقيقة قصف مصر لـ«متمردي جوبا»

الأحد، 5 فبراير 2017 12:55 م

ألقت الصحف السودانية الصادرة، اليوم الأحد، في الخرطوم الضوء على نفي القاهرة لتقارير نشرتها تلك الصحف أمس تفيد تنفيذ مقاتلات مصرية لضربات جوية على مواقع للمتمردين في جنوب السودان بأعالي النيل.

ووفقا لنص تقرير منشور على وكالة الأنباء السودانية، بأن الجيش الشعبي لتحرير السودان المعارض قد وجه اتهامات إلى مصر وجنوب السودان بشن هجمات جوية مشتركة على قواعده في بلدة «كاكا» مدعيا بأن الطائرات الحربية المصرية، قصفت قواعدهم بما لا يقل عن تسع قنابل.

ووفقا لما نقلته الصحف السودانية، ردت مصر بأن ذلك إنما هو مجرد ادعاءات، معلنة أن القاهرة لا تنطوي في القضايا الداخلية للدول الأخرى.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية ما قاله أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية إن مصر لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في جنوب السودان «أتيني ويك» إن حكومة بلاده لا يمكن أن تقصف ما تصفه بـ”جيوب صغيرة للمتمردين ... تعمل داخل شعبنا، ونحن لا يمكن أن نقصف شعبنا».

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