سجلت مقاطعة هونان بوسط الصين اليوم الأحد إصابة جديدة بفيروس إنفلونزا الطيور “إتش 7 إن 9” ليرتفع عدد حالات الإصابة بهذا المرض إلى 20 شخصا في هذه المقاطعة خلال العام الحالي.

وكشف مركز الوقاية والسيطرة على الأمراض بالمقاطعة أن المريضة البالغة من العمر 69 عاما، والتي وصفت حالتها بالحرجة، أصيبت بالفيروس بسبب مخالطتها للدواجن الحية.

ووفقا للتقارير المنشورة بالإعلام الرسمي، كانت الصين سجلت في 23 ديسمبر الماضي أول حالتي وفاة بإنفلونزا الطيور(إتش 7 إن 9) هذا الشتاء وذلك في مقاطعة آنهوى بشرق البلاد.

يذكر أن الإصابة البشرية بإنفلونزا الطيور سببها مخالطة الطيور الحية المصابة، وغالبا ما يرتبط انتشار العدوى من هذه الإنفلونزا وخاصة السلالة التي يطلق عليها اتش7 ان9 بفصلي الشتاء والربيع.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أول حالة عدوى بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور (اتش7 إن9) ظهرت بالصين في مطلع عام 2013، وتم من وقتها وحتى العام الماضي الإبلاغ عما مجموعه 800 حالة مؤكدة مختبرياً للإصابة بالعدوى البشرية.