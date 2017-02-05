أعلنت وزارة التربة والتعليم أن مواصفات الامتحانات “المعرفية ” لم تتغير عن الأعوام السابقة ولكن تم وضعها بكراسة الاجابات “البوكليت” حتى تحد من عمليات الغش الإلكتروني.

وناشد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم الطلاب بالتركيز لحل الامتحانات وعمل الاجابة المختصرة، مؤكدا دقة التصحيح.

وأشار حجازي من خلال تصريحات لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، إلى أنه هناك تعاون مع جهات أخرى لمكافحة الغش الإلكتروني، مضيفا أن الوزارة تعمل على تقليل عدد لجان الامتحانات لإحكام السيطرة عليها.

وأعلن أن جهة سيادية ستتولى طباعة أوراق الامتحانات لضمان عدم تسريب الامتحانات قبل اجرائها، موضحا أنه تم توجيه مديري المديريات وموجهي العموم لتدريب الطلاب على كراسات الامتحانات الجديدة.

وأضاف أنه هناك تشريع جديد سيصدر قريبا لمكافحة الغش، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة العاملين الذين سيشاركوا على الغش بشكل “جنائي” فيما سيتم حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عامين.

ونصح الطلاب بمذاكرة ومراجعة المناهج الدراسي بالكامل حيث سيتم زيادة الأسئلة لتغطي أكبر قدر من المنهج مما يقلل من احتماليات صحة “التخمين”.