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الطب الشعري بدشنا يصرح بدفن جثة الطفلة «المشنوقة»
جثة

الطب الشعري بدشنا يصرح بدفن جثة الطفلة «المشنوقة»

الأحد، 5 فبراير 2017 12:41 م
قنا: أحمد زكي

صرح الطبيب الشرعي بمدينة دشنا بدفن جثة الطفلة المشنوقة عقب مناظرتها بمشرحة مستشفى قنا العام.

ومن المقرر تشييع جثمان الطفلة بقرية أبومناع غرب مدينة دشنا.

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا يفيد بالعثور على جثة طفلة تدعي “دعاء م أع” 15 سنة ملقاة على الأرض بحوش منزلها وحولها إيشارب ملفوف على رقبتها ولا تزال جهود البحث مستمرة لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

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