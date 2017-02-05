أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن أولويات قطاع البترول تستهدف التوسع فى تحسـين الخدمات المقـدمة للمواطـنين وتوفــير المنتجات البترولية المرتبـطة ارتبـاطاً مباشـراً باستخداماتهم اليومية خاصة البوتاجاز وذلك بالتوازى مع الإسراع بمعدلات مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل .

وفى ضوء متابعة البرنامج الذى يتم تنفيذه حالياً فى اطار استراتيجية وزارة البترول لتوفير منتج البوتاجاز للمواطنين قام وزير البترول بجولة تفقدية لمشروع زيادة سعات تخزين البوتاجاز ومصنع تعبئة البوتاجاز بسوهاج يرافقه الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والمهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس محمد شيمى وكيل أول الوزارة للمشروعات والمهندس طارق الحديدى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبى والمهندس صلاح حسن رئيس شركة بتروجت والمهندسان علاء حجازى وزهدى معروف نائبا رئيس الهيئة للتخطيط والتكرير .

وأكد وزير البترول على المتابعة المستمرة لسوق البوتاجاز للتأكد من استقراره ،بالإضافة إلى العمل على انتظام الإنتاج المحلى من البوتاجاز من معامل التكرير ومتابعة انتظام الكميات التي يتم ضخها بالسوق بالإضافة إلى تطوير موانئ استيراد المنتجات البترولية ، مشيراً إلى هذه الإجراءات ساهمت في تلاشى حدوث اختناقات وتوفير المنتج للمواطنين في سهولة ويسر .

وأضاف أن هناك إجراءات جارى تنفيذها حالياً لاستمرار تأمين امدادات البوتاجاز على مستوى محافظات الجمهورية والتى تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية بمعامل التكرير وتنفيذ مجموعة من خطوط أنابيب نقل البوتاجاز وتوقيتات برامج الاستيراد وتنويع مصادر إمداداته ، بالإضافة إلى مشروعات مستودعات البوتاجاز الجارى تنفيذها لزيـــادة طاقات تخزين إمدادات البوتاجـاز خاصة بصعـيد مصر مما يسـهم فى توفـــير مخزون اســتراتيجى من هذا المنتج الحيـوى لتلبية احتياجـات المواطنين بالصعيد من البوتاجاز ، وكذلك متابعة أعمال تطوير بعض موانئ استقبال البوتاجاز.

واستمع الوزير ومرافقوه إلى شرح من المهندس عادل الشـــويخ رئيــس شـركة بتروجــاس حول موقف تقدم الأعمال فى مشروع إنشاء 4 مستودعات كروية بمنطقة سوهاج لزيادة الطاقة التخزينية من البوتاجاز لامداد الغاز الصب إلى مصانع سوهاج وقنا والأقصر وأسوان بتكلفة استثمارية حوالى 120 مليون جنيه وبطاقة تخزينية 4ر6 ألف طن بوتاجاز والتي قامت بتصميمها وتنفيذها شركات قطاع البترول إنبى وبتروجت .

وأوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 صهاريج وجارى العمل للانتهاء من الصهريج الرابع تمهيداً لدخولهم الخدمة ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء شبكة بوتاجاز لربط مجموعة الصهاريج الكروية وإضافة خطوط بوتاجاز جديدة لربط جزيرة الشحن بها ، مشيراً إلى أنه جارى إنشاء خط استقبال البوتاجاز تابع لشركة أنابيب البترول من خط (بكر - شقير- أسيوط) لتغذية مشروع تطوير السعات التخزينية بسوهاج .

وتابع المحاسب حسين فتحى رئيس شركة بوتاجاسكو أن مصنع تعبئة بوتاجاز سوهاج يقوم بتغطية جانب من احتياجات محافظتى سوهاج وشمال قنا من اسطوانات البوتاجاز وتبلغ طاقته الإنتاجية اليومية 60 ألف اسطوانة منزلى بالإضافة إلى 2000 أسطوانة تجارى وتبلغ سعته التخزينية 470 طن ، ويقوم المصنع بتوفير اسطوانات البوتاجاز من خلال 223 مركز توزيع بواقع 217 مركز بمحافظة سوهاج و6 مراكز توزيع بمحافظة قنا .