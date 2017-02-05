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التحقيق مع «يوسف الحسيني» بتهمة سب هشام جنينة
يوسف الحسيني

التحقيق مع «يوسف الحسيني» بتهمة سب هشام جنينة

الأحد، 5 فبراير 2017 12:52 م

حضر منذ قليل الإعلامي يوسف الحسيني إلى دار القضاء العالي للمثول للتحقيق أمام المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من قبل محكمة استئناف القاهرة في البلاغ المقدم من هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ضده على خلفية إحدى المداخلات الهاتفية في برنامجه السابق “السادة المحترمون” للمستشار عبدالله فتحى وكيل نادي القضاة السابق.

وطالب المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة، بإقالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بدعوى انتمائه لجماعة الإخوان، متسائلًا: “كيف يؤتمن بعد اتهامه للشرفاء باتهامات بلا دليل، وما الهدف من بقائه”.

وقال فتحي، في مداخلة هاتفية مع يوسف الحسيني خلال برنامج “السادة المحترمون” على فضائية “أون تي في”، إن “جنينة كان يحضر اجتماعات مع بعض أعضاء تنظيم جماعة الإخوان، وكان بيحاول حضور اجتماعات القضاة لاكتشاف أي ثغرة تدينهم”.

وتابع متسائلًا: “هل منصب جنينة أكثر تحصينا من القضاة الذين تم إقالتهم بتهمة الانتماء للإخوان، كيف نبقي على رجل على رأس هذا الجهاز العريق، يتهم الناس بالباطل ويطعن في ذمم المواطنين”.

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