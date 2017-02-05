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تشييع جنازة الشهيدة 29 في حادث الكنيسة البطرسية
حادث الكنيسة البطرسية ـ قداس ـ انفجار الكاتدرائية‎

تشييع جنازة الشهيدة 29 في حادث الكنيسة البطرسية

الأحد، 5 فبراير 2017 01:15 م
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شيعت ظهر اليوم الأحد جنازة الطفلة دميانة أمير (14 عاما) الشهيدة رقم 29 في الحادث الإرهابي الذي ضرب الكنيسة البطرسية يوم 11 ديسمبر الماضي.

وتوفيت دميانة أمس متأثرة بجراحها حيث كانت مصابة بشظية في المخ والكبد وكانت تتلقى العلاج بمستشفى الجلاء العسكري، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحادث إلى 29.

وأقيمت صلاة الجنازة في نفس القاعة التي وقع بها الحادث الإرهابي بالكنيسة البطرسية بالعباسية بحضور عدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وأسرة الشهيدة وزملائها.

يذكر أن دميانة أمير طالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة نوتردام وكانت ترقد في غيبوبة طوال الفترة الماضية متأثرة بجراحها.

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