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محافظ الغربية: وضع شاشات بالميادين العامة لمتابعة نهائي إفريقيا
محافظ الغربية

محافظ الغربية: وضع شاشات بالميادين العامة لمتابعة نهائي إفريقيا

الأحد، 5 فبراير 2017 12:33 م
أ ش أ

قال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر إنه سيتم وضع شاشات عملاقة بالميادين العامة ومراكز الشباب بالمحافظة لمتابعة المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، التي ستقام مساء اليوم بين المنتخب المصري ونظيره الكاميروني.

وأضاف المحافظ - في تصريح اليوم - أن الشاشات العملاقة سيتم وضعها في ميدان الشون بالمحلة والسبع بنات زنادي بلدية المحلة وصيد المحلة وبلدية المحلة ونادى طنطا والبحر بطنطا وكفر الزيات وسمنود والسنطة وزفتى وقطور ومراكز الشباب بالقرى والميادين.

وقال المحافظ “إننا جميعا لدينا ثقة في أبطال مصر بالعودة بالكأس وإسعاد الملايين”.

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