 Moheet on google
الأحد 5 فبراير 2017 12:22 مساءً
روابط سريعة
أنفلونزا الخنازير تعود للصين وتصيب شخصا
انفلونزا الخنازير في الصين

أنفلونزا الخنازير تعود للصين وتصيب شخصا

الأحد، 5 فبراير 2017 12:48 م
متابعات

كشفت لجنة الصحة وتنظيم الأسرة الصينية اليوم الأحد عن تسجيل مقاطعة هونان وسط الصين حالة إصابة بشرية جديدة بفيروس أنفلونزا الطيور إتش 7 إن 9، لتصل الإصابة في المقاطعة منذ بداية العام الجاري إلى 19 حالة، بحسب ما نقله موقع “هابرلر” التركي عن مصادر صينية اليوم الأحد.

وبحسب لجنة الصحة فقد أصيب رجل يبلغ من العمر 37 عامًا، بالفيروس في مدينة تشانجشا عاصمة المقاطعة، ووصفت حالته بالخطيرة، لتعامله المباشر مع الدواجن.

ووصل عدد الحالات في جميع أنحاء الصين حوالي 50 حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور الشهر الماضي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3