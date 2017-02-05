كشفت لجنة الصحة وتنظيم الأسرة الصينية اليوم الأحد عن تسجيل مقاطعة هونان وسط الصين حالة إصابة بشرية جديدة بفيروس أنفلونزا الطيور إتش 7 إن 9، لتصل الإصابة في المقاطعة منذ بداية العام الجاري إلى 19 حالة، بحسب ما نقله موقع “هابرلر” التركي عن مصادر صينية اليوم الأحد.

وبحسب لجنة الصحة فقد أصيب رجل يبلغ من العمر 37 عامًا، بالفيروس في مدينة تشانجشا عاصمة المقاطعة، ووصفت حالته بالخطيرة، لتعامله المباشر مع الدواجن.

ووصل عدد الحالات في جميع أنحاء الصين حوالي 50 حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور الشهر الماضي.