استقبل ديديه رينديرز نائب رئيس الوزراء ووزير الشئون الخارجية فى مملكة بلجيكا رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج فى ختام زيارته لبروكسل، بحضور وزير الخارجية الليبى المفوض السيد محمد الطاهر سيالة.

ورحب السراج فى بداية اللقاء بوزير خارجية بلجيكا، مؤكدا على العلاقات المتميزة بين ليبيا وبلجيكا وأبدى تطلعه لتوطيد هذه العلاقات على مختلف الأصعدة.

وشرح السراج _ بحسب بيان للمكتب الإعلامى لحكومة الوفاق _ التطورات السياسية فى ليبيا، موضحا جهود المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى للم الشمل وتوحيد صفوف القوى السياسية الليبية على اختلافها على أرضية الاتفاق السياسى .

وأكد السراج حرصه على أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، مشيرا فى الوقت نفسه إلى ضرورة الحزم والحسم مع الأطراف المعرقلة والتى تضع مصالحها الضيقة فوق المصلحة العليا للوطن .

وتحدث السراج مطولا عما حققه الليبيون من انتصار على تنظيم داعش وتحرير مدينة سرت قائلا إن الثمن كان باهظا تمثل فى استشهاد المئات من الشباب الليبى وإصابة الآلاف منهم وما لحق بالمدينة من تدمير ونزوح لسكانها.

وأضاف السراج بأن محاربة تنظيم الدولة “داعش” فى بنغازى مستمر مؤكد عل سعيه والمجلس الرئاسى لتوحيد المؤسسة العسكرية لإنهاء ظاهرة الإرهاب واقتلاعه من التراب الليبى.

وطالب السراج أن تعمل بلجيكا ودول الاتحاد الأوربى على تسهيل الحصول على تأشيرات للمحاربين المصابين لعلاجهم فى تلك الدول، موضحا أن هناك برامج لإدماجهم فى المجتمع.

كما بحث السراج مع رينديرز إمكانية تدريب الكوادر الطبية الليبية فى بلجيكا.

وتطرقت محادثات الجانبين إلى موضوع الهجرة غير الشرعية بأبعادها المتعددة وجدد السراج رفض ليبيا التام توطين المهاجرين فى ليبيا بأى صورة كانت، موضحا أن ليبيا دولة ممر وليست دولة مصدر للهجرة .

ونوه السراج بالدعم الذى تقدمه عملية صوفيا لتأمين الحدود الليبية لمحاربة ظاهرة التهريب، واستعرض مع نائب رئيس الوزراء البلجيكى أوجه التعاون والتنسيق لتحسين ظروف معيشة المهاجرين وإنجاح عملية رجوعهم إلى بلادهم وفق المتطلبات الإنسانية .

وعلى صعيد آخر، رحب رينديرز بمقترحات فائز السراج لدعم المؤسسة الأمنية فى ليبيا، مبديا استعداد بلاده لتقديم المساعدات اللازمة من احل تحسين الدور الأمنى وتدريب عناصر الشرطة لمحاربة الجريمة، إضافة إلى التعاون فى المجال العسكرى ودعوة الخبراء الليبيين فى مجال الأمن لزيارة بلجيكا وإعداد برامج لرفع كفاءة العاملين فى هذا المجال .

وشملت المحادثات بين الجانبين التعاون فى مجال القضاء والاستفادة من خبرات بلجيكا وفقا لما تتقدم به حكومة الوفاق الوطنى .

كما اتفق الجانبان على تفعيل التعاون فى مجال التعليم بإطلاق منح للطلبة الليبيين للالتحاق بالدراسات العليا والتخصصية فى الجامعات البلجيكية.