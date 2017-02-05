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71%.. نتيجة ابتدائية الأقصر
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71%.. نتيجة ابتدائية الأقصر

الأحد، 5 فبراير 2017 12:38 م
قنا: أحمد زكي

اعتمد محمد بدر محافظ الأقصر نتيجة ال الفصل الدراسي الأول من المرحلة الابتدائية، بنسبة النجاح 71,06%.

وصرح طه بخيت وكيل وزارة التعليم بالأقصر، بأن إدارة إسنا التعليمية حصلت على أعلى نسبة 79.05% تليها ادارة الأقصر، ثم البياضية والطود وأرمنت والزينية ادارة القرنة.

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