محافظ الإسكندرية يستقبل مصابي «حادث نويبع» بسموحة الجامعي

استقبل اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية، فجر اليوم الأحد، بمستشفى سموحة الجامعي، جثامين ومصابي حادث انقلاب أتوبيس نويبع ، والذي أسفر عن وقوع العديد من ...