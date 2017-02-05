أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان “مقره لندن” بأن طائرات حربية تابعة للجيش السوري نفذت غارات استهدفت مناطق في قرية “الأربعين” وأماكن في بلدتي “مورك” و”كفر زيتا” وأطرافهما بريف حماة الشمالي .

وأشار المرصد - حسبما ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الأحد، إلى أن قوات الجيش السوري قصفت مناطق فى درعا البلد، واستهدفت بالرشاشات الثقيلة مناطق في بلدة اليدودة الواقعة بالريف الشمالي الغربي لمدينة درعا.

وأكد المرصد استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش وتنظيم “داعش” قرب مطار التيفور العسكري وصولا إلى محيط قصر الحير الغربي، وذلك في استمرار لمحاولات القوات الحكومية التقدم واستعادة السيطرة على الحقول النفطية بريف حمص الشرقي .

وأوضح أن ذلك ترافق مع غارات مكثفة من الطائرات الحربية على مناطق الاشتباك، ومناطق أخرى في البادية الغربية لمدينة تدمر، وقصف عنيف من قبل القوات النظامية على محاور الاشتباك في ظل معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.