قالت مصادر مطلعة داخل مشيخة الأزهر الشريف، إن الدكتور “أحمد الطيب” - شيخ الأزهر - لم يحضر إلى مكتبه في المشيخة منذ احتفال مصر بعيد الشرطة الثلاثاء قبل الماضي، عقب قول “السيسي” له: “تعبتني يا فضيلة الإمام”، في معرض حديثه عن الطلاق الشفوي.

ورأت المصادر المقربة من الإمام - والتي تحفظت على ذكر اسمها لموقع “هافنغتون بوست عربي” - أن غياب “الطيب” عن المشيخة منذ ما يقرب من أسبوعين “يعد اعتراضًا على الطريقة التي خاطبه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة”.

وكان الرئيس “عبد الفتاح السيسي” قد دعا في 24 يناير - خلال احتفاله بعيد الشرطة - إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد أن أصبحت مصر الأولى عالميًا في حالات الطلاق. وقال “السيسي” خلال الاحتفال: “إحنا كدولة معنية بالحفاظ على مجتمعها، علينا إصدار قانون بألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون عشان الناس تراجع نفسها”.

وتوجه الرئيس بكلامه إلى شيخ الأزهر “أحمد الطيب” قائلًا: “هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي؟، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطي للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمي الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة”، وتابع قوله ممازحًا شيخ الأزهر “ولا إيه يا فضيلة الإمام، تعبتني يا فضيلة الإمام”.

انتقاد السيسي لشيخ الأزهر هو الثالث من نوعه خلال بضعة أشهر، ما يعكس اختلافًا في وجهات النظر بين الرئيس والإمام الأكبر حول مسائل فقهية، وصفها البعض بأنها تتعلق بما يسمى (تجديد الخطاب الديني). وبدوره، استبعد الشيخ “محمد زكي” - الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر - غياب الإمام الأكبر عن المشيخة لكونه اعتراضًا على كلمة الرئيس، مؤكدًا أن “الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يقضي إجازة نصف العام مع أسرته في بلدته بالأقصر”.

وأضاف “زكي” لـ “هافينغتون بوست عربي”: “شيخ الأزهر اعتاد قضاء بعض الوقت مع أسرته في الأقصر، في مثل هذا التوقيت من كل عام”. ووفقًا لقانون الأزهر - الذي تم إقراره في يناير من العام 2012، ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين - يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى 80 عامًا، وفقًا للقانون.