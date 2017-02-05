استأنف الفنان عمرو يوسف نشاطه الفني من جديد بعد نهاية شهر العسل مع زوجته الفنانة السورية كندة علوش ليبدأ تصوير أول مشهد في مسلسله الجديد “بخط إيدي”، الذي كان يحمل اسم “نقطة ومن أول السطر”، قبل الاستقرار على تغيير الاسم.

ويستمر تصوير المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي لمدة أسبوع، قبل الانتقال إلى تصوير المشاهد الخارجية للعمل، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

ووضع المخرج إسلام خيري خطة لتصوير العمل بشكل مكثف، تعتمد على بناء أكثر من ديكور في وقت واحد، بحيث يتواصل التصوير دون حاجة للتوقف للانتهاء من بناء الديكورات.

يشارك في بطولة المسلسل دينا الشربيني، ريم مصطفى، دلال عبد العزيز، نهى عابدين، أحمد بدير، دعاء حجازى وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد شوقي.