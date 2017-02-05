سفر 464 مشجعا على طائرتين إلى الجابون لمؤازرة منتخب مصرالأحد، 5 فبراير 2017 11:35 ص
غادر القاهرة اليوم الأحد 464 مشجعا مصريا على طائرتين إلى الجابون لمؤازرة منتخب مصر القومى لكرة القدم فى مباراته التى تقام اليوم مع الكاميرون فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث إنخفض عدد المشجعين لارتفاع التكلفة والتى تزيد عن 20 ألف جنيه.
وحرص عدد من قيادات المطار على التواجد فى الصالة الموسمية التى تم تخصيصها لسفر المشجعين من بينهم اللواء ” فهمى مجاهد ” مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة والطيار ” شريف عزت ” رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية و” شريف المغلوب ” رئيس القطاع التجارى بمصر للطيران وحرصوا على توفير وسائل الراحة للمسجلين كما شكل الحجر الصحى فريقا بقيادة مديره الدكتور ” مدحت قنديل ” لإصدار الشهادات الصحية وتطعيم المشجعين قبل سفرهم ضد الحمى الصفراء بمقابل 150 جنيها وضد الملاريا مجانا.
حرص المشجعون قبل سفرهم على اصطحاب أعلام مصر وتى شيرتات المنتخب القومى والطبول معهم حيث حرصوا على إطلاق الهتافات مصحوبة بالطبول وقام فريق الدعاية والاعلان بمصر للطيران بتوزيع الهدايا على المشجعين وأعلام مصر وتى شيرتات المنتخب القومى قبل صعودهم إلى الطائرتين حيث نقلت الأولى وهى من طراز إيرباص 320 حوالى 134 راكبا بينما نقلت الثانية وهى من طراز إيرباص 330 حوالى 230 راكبا مع إعداد طائرة ثالثة فى حالة وجود اعداد كافية من المشجعين لسفرهم.
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