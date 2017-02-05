يعد الوقوف أمام النجم الهندي الشهير شاروخان في أي عمل فني لأول مرة بمثابة حلم لأي ممثل في مدينة السينما الهندية “بوليوود” و لكن شاروخان له رأي آخر.

ومعظم الممثلات ، حسبما ذكر موقع “تايمز أوف إنديا” مثل الممثلتين الهنديتين “ديبيكا بادوكون” و”أنوشكا شارما” اللتين كان ظهورهما الفني الأول مع شاروخان تبليان بلاء حسنا في مشوارهما الفني حاليا، ويري الممثل الهندي الشهير، 51 عاما، أن لديهما بالفعل خبرة مسبقة بطريقة أو بأخري قبل أن تبدأ عملهما معه في بوليوود، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

ويقول شاروخان” العمل معي لا يصنع ممثلا،فعلى سبيل المثال كانت بادوكون قد شاركت في فيلم بلغة أخري قبل ذلك أما شارما فقد كانت عارضة أزياء”.

وأشار شاروخان إلي أن بطلة فيلمه الجديد (رئيس) “ماهرة خان” معروفة في بلادها “باكستان”، وأن عملها معه يمكن أن يضيف لها القليل في مشوارها الفني.

يذكر أن شاروخان ممثل ورجل أعمال ومنتج هندي شهير وله العديد من الأفلام.