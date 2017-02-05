أشاد النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان بحملة تنظيف نهر “نارمادا” لجعله خاليا من التلوث.

وكتب أميتاب باتشان -على حسابه بموقعي التواصل الإجتماعي “تويتر” و “فيس بوك”، حسبما ذكر موقع “ذا إنديان اكسبريس”- أن الحملة تهدف إلي نشر الوعي بين الناس في جميع أرجاء الهند لكي ينتبهوا إلي أهمية ذلك النهر الذي يمنحهم الحياة و يحافظوا عليه، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وقال النجم الهندي إن هذه الحملة لن تطهر النهر من الملوثات فقط ولكن ستضمن أيضا أن ترث الأجيال القادمة نهرا نظيفا.

وأضاف: “سنعمل علي منع التغوط في النهر مع زراعة المزيد والمزيد من الأشجار”.

يذكر أن الحملة التي انضم لها اميتاب باتشان قد انطلقت في ديسمبر 2016 ، من منبع النهر في مدينة اماركانتاك” بوسط الهند وتستمر حتى شهر مايو القادم، وتشمل الآف الكيلومترات في عشرات من القرى والبلدات التي يمر بها النهر.