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أميتاب باتشان يشجع حملة نظافة نهر نارمادا
أميتاب باتشان

أميتاب باتشان يشجع حملة نظافة نهر نارمادا

الأحد، 5 فبراير 2017 11:19 ص

أشاد النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان بحملة تنظيف نهر “نارمادا” لجعله خاليا من التلوث.
وكتب أميتاب باتشان -على حسابه بموقعي التواصل الإجتماعي “تويتر” و “فيس بوك”، حسبما ذكر موقع “ذا إنديان اكسبريس”- أن الحملة تهدف إلي نشر الوعي بين الناس في جميع أرجاء الهند لكي ينتبهوا إلي أهمية ذلك النهر الذي يمنحهم الحياة و يحافظوا عليه، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وقال النجم الهندي إن هذه الحملة لن تطهر النهر من الملوثات فقط ولكن ستضمن أيضا أن ترث الأجيال القادمة نهرا نظيفا.
وأضاف: “سنعمل علي منع التغوط في النهر مع زراعة المزيد والمزيد من الأشجار”.
يذكر أن الحملة التي انضم لها اميتاب باتشان قد انطلقت في ديسمبر 2016 ، من منبع النهر في مدينة اماركانتاك” بوسط الهند وتستمر حتى شهر مايو القادم، وتشمل الآف الكيلومترات في عشرات من القرى والبلدات التي يمر بها النهر.

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