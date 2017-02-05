محكمة أمريكية ترفض استئناف ترامب على حكم تعليق قرار حظر الهجرةالأحد، 5 فبراير 2017 11:38 ص
أعلنت الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الأمريكية، اليوم الأحد، أنها رفضت طلب وزارة العدل الأمريكية بنقض حكم قضائى بتعليق حظر الهجرة، بحسب شبكة ABC الأمريكية.
وكان قاض اتحادى فى سياتل بالولايات المتحدة أصدر، الجمعة، أمراً بتقييد مؤقت فى كل أنحاء البلاد للأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضى، والذى يحظر بشكل مؤقت دخول مواطنى 7 دول أغلب سكانها من المسلمين الولايات المتحدة.
وتقدمت وزارة العدل الأمريكية باستنئاف ضد الحكم أمس السبت، لكن محكمة الإستئناف رفضته اليوم الأحد.
ومساء الجمعة علق القاضى الفيدرالى جيمس روبارت العمل موقتا بالامر التنفيذى الذى اصدره ترامب وحظر فيه على رعايا 7 دول مسلمة السفر الى الولايات المتحدة طيلة 90 يوما، فى حكم اضطرت على اثره وزارة الامن الداخلى الى فتح ابواب الولايات المتحدة مجددا امام رعايا هذه الدول (ايران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وسوريا)، وكذلك امام اللاجئين من العالم اجمع.
وهاجم ترامب حكم التعليق باعتباره “سخيف” وتعهد بنقضه، مصرحًا للصحفيين: “سنفوز من أجل أمن أمريكا”. وهاجم ترامب حكم التعليق باعتباره “سخيف” وتعهد بنقضه، مصرحًا للصحفيين: “سنفوز من أجل أمن أمريكا”.
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