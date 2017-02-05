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مسئولون إسرائيليون كبار يلتقون مستشاري ترامب سرا بواشنطن
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

مسئولون إسرائيليون كبار يلتقون مستشاري ترامب سرا بواشنطن

الأحد، 5 فبراير 2017 11:23 ص
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التقى مسئولون إسرائيليون كبار سرًا مع مستشاري الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وذكر موقع “روتر” العبري، اليوم الأحد، أن يوسي كوهين، رئيس الموساد، ونائب مستشار الأمن القومي يعقوب ناجل، التقيا قبل أسبوعين سرًا مع مستشاري ترامب في واشنطن.

ونقل الموقع عن مسئول كبير قوله إنهما ناقشا ملف القضية الفلسطينية، ومواصلة تنسيق المواقف والسياسات ما بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية الجديدة.

وأضاف الموقع العبري أن هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها رئيس الموساد ونائب مستشار الأمن القومي بالسفر إلى واشنطن للاجتماع بكبار المستشارين للرئيس ترامب، حيث أجريت الزيارة قبل عدة أيام بينما الزيارة الأولى كانت في ديسمبر الماضي.

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