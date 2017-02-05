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محمد سعد يتخذ قرارًا لحماية نجله بعد تعرضه للاعتداء
محمد سعد

محمد سعد يتخذ قرارًا لحماية نجله بعد تعرضه للاعتداء

الأحد، 5 فبراير 2017 11:16 ص

بعد مرور أيام على اعتداء أكثر من عشرة أشخاص على كريم نجل الفنان المصري محمد سعد، وإصابته بعدد من الكدمات.

محمد سعد، فكر في الاستعانة ببودي جارد لحماية نجله، لأنه لا يشعر بالأمان عليه ووافقت زوجته على الفكرة خاصة أنها مازالت تعاني من أثار صدمتها الأولى بسبب الاعتداء على نجلها.

وكان محمد سعد، قد توجه للنيابة للإدلاء بأقواله في واقعة التعدي على نجله، وطالبت النيابة استعجال التحريات حول هذه الواقعة.

محمد سعد، كان قد اتهم في بلاغ قدمه لقسم شرطة الشيخ زايد، سيف ظلمات ليبي الجنسية وشقيقه عربي ظلمات ليبي الجنسية، و9 أشخاص آخرين مصريين لقيامهم بالاعتداء على نجله، كريم وهو طالب وعمره 15 عامًا.

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