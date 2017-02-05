وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات «المركزي للتعمير»الأحد، 5 فبراير 2017 11:12 ص
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، الموقف التنفيذى لمشروعات الجهاز التنموية والخدمية، التى يتم تنفيذها حاليا، بقيمة تصل إلى نحو 14,6 مليار جنيه، من بينها مشروعات طرق بقيمة 13 مليارا و665 مليونا، ومشروعات خدمية وتنموية فى الجيزة وسيناء ومحافظات الصعيد، بقيمة 938 مليون جنيه.
وصرح مدبولى بأن الجهاز المركزى للتعمير بالوزارة يتولى تنفيذ 21 طريقا ومحورا جديدا على مستوى الجمهورية، ومحطات مياه شرب و650 وحدة توطين فى “حلايب وشلاتين”، كما قام بالانتهاء من 38 قرية ظهير صحراوى، وتنفيذ 1000 وحدة لأهالى النوبة فى “وادى كركر”، و294 بيتا بدويا فى سيناء والإسماعيلية، كما يتم حاليا أعمال التشغيل التجريبى لمحور ديروط – الفرافرة” ومن المقرر الانتهاء من القطاع الجنوبى لمحور 30 يونيو خلال أبريل المقبل.
وأوضح الوزير أنه يتم تطوير محور الفنجرى لربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما يتولى الجهاز تنفيذ طريق لربط واحة الجارة بطريق سيوة لتشجيع السفارى والسياحة العلاجية، وذلك بخلاف أعمال استكمال تنفيذ المرحلة الثانية لمحور صفط اللبن، وتنفيذ 1000 وحدة سكنية للأولى بالرعاية ضمن مشروع “سُترة” فى بنى سويف والمنيا وسوهاج، وكذا تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية، فى 4 محافظات بالصعيد، يستفيد منها 27 ألف مستفيد.
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