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شقيق "الحضري": طموحه أن يشارك في كأس العالم 2018
عصام الحضري‎

شقيق "الحضري": طموحه أن يشارك في كأس العالم 2018

الأحد، 5 فبراير 2017 11:14 ص
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أكد عمرو، شقيق عصام الحضري، أن الحالة الصحية لشقيقه “جيدة” وأنه كان يعاني من نزلة برد وسخونية ولكنه بخير الآن وسيشارك في المباراة النهائية لكأس أفريقيا أمام منتخب الكاميرون.

وأضاف “عمرو” في مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن عصام يتمنى الحصول على الكأس نظرًا لطموحه أن يشارك في كأس العالم 2018، مشيرًا إلى أن الحضري كان يخشى من مباراة المغرب وفرحته كانت كبيرة بالفوز و”فك العقدة”.

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