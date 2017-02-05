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ليلى غفران تعود للغناء بعد غياب طويل.. وتكشف أسباب إنتاجها لنفسها
ليلى غفران

ليلى غفران تعود للغناء بعد غياب طويل.. وتكشف أسباب إنتاجها لنفسها

الأحد، 5 فبراير 2017 11:11 ص

أعلنت الفنانة المغربية ليلى غفران عن عودتها للغناء من جديد بعد فترة غياب طويلة.

الفنانة المغربية كشفت، في تصريحات صحفية، أنها تستعد اطرح ألبوم جديد خلال الفترة القليلة القادمة، مشيرة إلى أنها انتهت بالفعل من تسجيل ثلاث أغنيات منه، ومن المقرر تسجيل باقي الأغاني خلال الأيام القادمة.

وعن أسباب تحملها التكلفة الإنتاجية لألبومها الجديد، قالت: “أصبحت لا أميل إلى فكرة التعاقد مع شركات إنتاج موسيقية لأنني لا أحب ان يتحكم أحد بي وباختياراتي، فأنا أفضل أن أكون حرة وصاحبة القرار دائماً”.

يذكر أن ليلى غفران قد فقدت ابنتها هبة ابراهيم العقاد 23 عامًا، في عام 2008، بعدما عثر عليها مقتولة بـ7 طعنات، في شقتها في القاهرة، بغرض السرقة.

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