قال زعيم جناح تنظيم القاعدة في اليمن، في خطاب مسجل نشر يوم الجمعة، إن الغارة التي شنتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي باءت بالفشل وكانت بمثابة صفعة للرئيس دونالد ترامب.

وقال قاسم الريمي، الذي أصبح زعيمًا للقاعدة في جزيرة العرب عام 2015، إنه تم إسقاط طائرتي هليكوبتر أمريكيتين وأصيب العشرات من الجنود الأمريكيين خلال الغارة.

وقال الريمي، في كلمة موجهة للشعب اليمني: “لقد تلقى أحمق البيت الأبيض الجديد صفعة مؤلمة في أول مشواره على أيديكم”.

وكانت الغارة، التي نفذت ضد القاعدة في جنوب اليمن الأسبوع الماضي، أول عملية من نوعها يصادق عليها الرئيس دونالد ترامب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ولقي جندي من البحرية الأمريكية يدعى وليام ريان أوينز حتفه في الغارة التي قال البنتاغون إنها أدت أيضًا إلى مقتل 14 متشددًا.

وقال مسعفون في الموقع إن نحو 30 شخصًا بينهم 10 من النساء والأطفال قُتلوا أيضًا.

وقال الريمي: “إن 14 رجلًا و11 امرأة وطفلًا قُتلوا في الغارة”.