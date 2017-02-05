محافظ الإسكندرية يستقبل «مصابي نويبع» بسموحة الجامعيالأحد، 5 فبراير 2017 11:02 ص
استقبل اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية، فجر اليوم الأحد، بمستشفى سموحة الجامعي، جثامين ومصابي حادث انقلاب أتوبيس نويبع ، والذي أسفر عن وقوع العديد من الوفيات والإصابات، بحضور اللواء أركان حرب “محمد لطفي” قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء “هشام لطفي” مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، واللواء “عادل التونسي” مدير أمن الإسكندرية.
وأوضح المحافظ، أن صحة المحافظة قد رفعت درجة الاستعداد القصوى وأنهت جميع استعداداتها لاستقبال المصابين وتم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات الجامعة ، مشددا على جميع القائمين على علاجهم بضرورة تقديم كافة سبل الرعاية وتوفير كافة الطرق لمساعدتهم وتلقيهم العلاج اللازم لهم لامتثالهم للشفاء واستقرار حالتهم الصحية في أسرع وقت ، وتقديم كافة التسهيلات لذويهم للاطمئنان عليهم .
واطمأن المحافظ، على المصابين والذي كان في استقبالهم لحظة وصولهم المستشفى ، متمنيا لهم الشفاء العاجل، مقدمًا واجب العزاء لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمتهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن هذا الحادث الأليم أثر في قلوب المصريين جميعا، وسيتم التحقيق في هذا الشأن لمعاقبة أي مقصر.
كان قد وصل فجر اليوم، على متن طائرة خاصة مجهزة إلى مستشفى سموحة الجامعي، ٣٤ مصابًا، إضافة إلى ٤ جثامين تم تحويلهم إلى مستشفى الميري، وذلك إثر وقوع حادث مروع بنويبع بمحافظة جنوب سيناء، والذي وقع أول أمس الجمعة، نتيجة انقلاب أتوبيس أثناء توجه رحلة ترفيهية من كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية إلى مدينة دهب.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
اليمن.. الحوثيون يحشدون باتجاه "لودر" وبن دغر يحذر
حشدت جماعة “أنصار الله” الحوثي، السبت 4 فبراير/شباط، أعدادا كبيرة من عناصرها في مدينة “مكيراس” بمحافظة البيضاء وسط اليمن، استعدادا للانطلاق صوب مدينة “لودر”، ...Sun, 05 Feb 2017 09:03:41 GMT
-
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ... ...Sun, 05 Feb 2017 07:46:56 GMT
-
السويديون يصنعون سترات من الفاصوليا والمكسرات
حب الابتكار والاهتمام بالبيئة ميزتان غالبا ما تقترنان بالسويديين، وأحدث هذه الإبداعات هي صنع سترة “جاكت” من مكونات نباتية تماما هي الفاصوليا والخشب والمكسرات. ...Sun, 05 Feb 2017 07:32:20 GMT
-
وفد من وزارة الطاقة التركية يتوجه إلى إسرائيل
يتوجه وفد يضم كبار مسؤولي وزارة الطاقة التركية إلى إسرائيل اليوم الأحد لبحث مشروع مد أنبوب الغاز الطبيعي بين أنقرة وتل أبيب. وسيزور الوفد أيضا، قطاع غزة حيث سيناقش ...Sun, 05 Feb 2017 07:32:20 GMT
-
اليوم.. الحكم في بطلان انتخابات «الجبلاية»
تصدر اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى دعوى ماجدة محمود، المطالبة ...Sun, 05 Feb 2017 06:46:17 GMT
-
إصابة 6 أشخاص في «مشاجرة دامية» بدمنهور
تلقى اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد فتحي المنياوي رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، يفيد بحدوث مشاجرة بناحية قرية الضاهر بدائرة المركز. ...Sun, 05 Feb 2017 09:03:41 GMT
-
إجراءات تقشفية جديدة في مصر!Sun, 05 Feb 2017 06:31:28 GMT
-
انضمام مساعد وزير المالية لصندوق النقد كخبير استشاري
أفادت مصادر بوزارة المالية، اليوم الأحد، بأن ياسر صبحي مساعد وزير المالية للسياسات المالية، استقال من منصبه بالوزارة للانتقال للعمل كخبير استشاري بصندوق النقد ...Sun, 05 Feb 2017 07:32:20 GMT