استقبل اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية، فجر اليوم الأحد، بمستشفى سموحة الجامعي، جثامين ومصابي حادث انقلاب أتوبيس نويبع ، والذي أسفر عن وقوع العديد من الوفيات والإصابات، بحضور اللواء أركان حرب “محمد لطفي” قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء “هشام لطفي” مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، واللواء “عادل التونسي” مدير أمن الإسكندرية.

وأوضح المحافظ، أن صحة المحافظة قد رفعت درجة الاستعداد القصوى وأنهت جميع استعداداتها لاستقبال المصابين وتم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات الجامعة ، مشددا على جميع القائمين على علاجهم بضرورة تقديم كافة سبل الرعاية وتوفير كافة الطرق لمساعدتهم وتلقيهم العلاج اللازم لهم لامتثالهم للشفاء واستقرار حالتهم الصحية في أسرع وقت ، وتقديم كافة التسهيلات لذويهم للاطمئنان عليهم .

واطمأن المحافظ، على المصابين والذي كان في استقبالهم لحظة وصولهم المستشفى ، متمنيا لهم الشفاء العاجل، مقدمًا واجب العزاء لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمتهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن هذا الحادث الأليم أثر في قلوب المصريين جميعا، وسيتم التحقيق في هذا الشأن لمعاقبة أي مقصر.

كان قد وصل فجر اليوم، على متن طائرة خاصة مجهزة إلى مستشفى سموحة الجامعي، ٣٤ مصابًا، إضافة إلى ٤ جثامين تم تحويلهم إلى مستشفى الميري، وذلك إثر وقوع حادث مروع بنويبع بمحافظة جنوب سيناء، والذي وقع أول أمس الجمعة، نتيجة انقلاب أتوبيس أثناء توجه رحلة ترفيهية من كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية إلى مدينة دهب.