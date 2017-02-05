أكد نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روجوزين اليوم الأحد أن موسكو لا تكترث بتمديد الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد مواطنين روس.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية عن روجوزين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” - قوله: “ألا يعلم الاتحاد الأوروبي أننا لا نكترث بهذا الأمر؟”.

وكانت تقارير إخبارية أفادت بأن الاتحاد الأوروبي يخطط، في مارس المقبل، لتمديد سريان مفعول العقوبات ضد 100 من مواطني روسيا وأوكرانيا لمدة 6 أشهر أخرى.

يشار إلى أن العلاقات الروسية مع الغرب ساءت على خلفية الأوضاع في أوكرانيا، ومنذ شهر يوليو 2014 وسعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما ضد قطاعات اقتصادية روسية بأكملها، بعدما كانت تقتصر على أشخاص وشركات محددة.