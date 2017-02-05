 Moheet on google
الأحد 5 فبراير 2017 10:34 صباحاً
روابط سريعة
"المالية" العراقية تنفي ماتردد عن اعتقال وكيل الوزارة في مطار أربيل
مسلحون في العراق

"المالية" العراقية تنفي ماتردد عن اعتقال وكيل الوزارة في مطار أربيل

الأحد، 5 فبراير 2017 11:00 ص
متابعات

نفت وزارة المالية العراقية اليوم الأحد، ماتردد عن اعتقال وكيل الوزارة فاضل نبي عثمان في مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

ودعا المكتب الإعلامي لوزارة المالية - في بيان صحفي مقتضب - وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائية والصحف التى بثت النبأ إلى توخي الدقة في نقل الأخبار.

ويذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد سحب الثقة يوم /الأربعاء 21 سبتمبر 2016/ من وزير المالية العراقي هوشيار زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل 77 نائبا رفضوا، بينما امتنع 14 آخرون عن التصويت.. ولا يزال المنصب شاغرا في حكومة حيدر العبادي ويقوم بتسيير الأعمال فاضل نبي عثمان.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3