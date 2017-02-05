نفت وزارة المالية العراقية اليوم الأحد، ماتردد عن اعتقال وكيل الوزارة فاضل نبي عثمان في مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

ودعا المكتب الإعلامي لوزارة المالية - في بيان صحفي مقتضب - وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائية والصحف التى بثت النبأ إلى توخي الدقة في نقل الأخبار.

ويذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد سحب الثقة يوم /الأربعاء 21 سبتمبر 2016/ من وزير المالية العراقي هوشيار زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل 77 نائبا رفضوا، بينما امتنع 14 آخرون عن التصويت.. ولا يزال المنصب شاغرا في حكومة حيدر العبادي ويقوم بتسيير الأعمال فاضل نبي عثمان.