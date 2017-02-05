عبدالخالق عبدالله : هذا ما سيشهده الخليج وإيران في عهد "ترامب"!الأحد، 5 فبراير 2017 11:12 ص
قال الأكاديمي الإماراتي المعروف الدكتور عبدالله عبدالخالق، أن علاقة إيران بالولايات المتحدة ستسوء تدريجيا في عهد الرئيس دونالد ترامب، على عكس الخليج الذي سيشهد تطورا إيجابيا في تفاهمه مع أمريكا.
وكتب “عبدالله” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “العلاقات الأمريكية الخليجية ستتجه من حسن لأحسن صعودًا نحو قمة جديدة، والعلاقات الأمريكية الإيرانية ستتجه من سئ لأسوأ هبوطًا نحو هاوية عميقة”.
وأضاف: “بعيًدا عن الثوابت، إلا أن لكل مرحلة من العلاقات ظروفها ومستجداتها وتتأثر برغبات الرئيس وتوجهات إدارته، شتان بين نهج ترامب ونهج أوباما”.
وكانت عدة محاكم أمريكية تصدت للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بتعليق دخول مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وأصدرت أحكاما قضائية تقضي بوقف تنفيذ القرار ووقف ترحيل أي أشخاص عالقين في المطارات الأمريكية.
ومن بين المحاكم التي أصدرت قرارات بوقف تنفيذ قرار ترامب، محكمة بوسطن الفيدرالية، ومحكمة ولاية فرجينيا الفيدرالية، ومحكمة “سياتل” الفيدرالية، ومحكمة بروكلين الفيدرالية بولاية نيويورك.
وكان ترامب قد أصدر قرارا بتعليق دخول مواطني 7 دول، وهي إيران، وسوريا، والعراق، واليمن، والصومال، والسودان، وليبيا، إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
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