أعلن وزير داخلية النمسا فولفجانج سوبوتكا اليوم الأحد عزمه مواجهة طالبي اللجوء المتورطين في ارتكاب جرائم بشكل عاجل وأكثر صرامة، لاسيما بسبب زيادة تزايد الخلافات بين مجموعات اللاجئين المختلفة، لاسيما القادمين من الشيشان وأفغانستان.

وجاءت تصريحات وزير الداخلية عقب إلقاء قوات الشرطة النمساوية، أمس، القبض على 22 شخصا اشتبكوا في شجار جماعي، واكتشفت الشرطة لاحقاً أن بينهم 16 فرداً من الحاصلين على حق اللجوء، وأربعة من طالبي اللجوء تم رفض طلبات لجوئهم في النمسا.

ورفض سوبوتكا أن يسيئ طالبوا اللجوء الباحثين عن الأمن واللاجئون الذين حصلوا علي حق اللجوء في النمسا، حق الضيافة ويتحولوا إلى مصدر خطر علي المواطنين، مضيفا :”يجب استخدام جميع الوسائل لمنع المجرمين من إساءة استخدام حق اللجوء”، وترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم بشكل أكثر فاعلية.