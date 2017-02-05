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بالفيديو.. ناقد رياضي: "كوبر" أسكت كل النقاد والمحللين
هيكتور كوبر

بالفيديو.. ناقد رياضي: "كوبر" أسكت كل النقاد والمحللين

الأحد، 5 فبراير 2017 10:58 ص
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أكد الناقد الرياضي حسن خلف الله، أن المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر، أسكت كل النقاد والمحللين الرياضيين، وجعل الأمور مختلفة فيما يخص نتائج الفراعنة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، اليوم الأحد، أن وسائل الإعلام ساهمت في تنمية روح الوحدة بين الشعب المصري، من خلال الفوز في مباريات كأس أفريقيا.

وأوضح أن خبرات حارس المرمى الجيدة توفر الثقة للاعبين وتزيد من الشعور بالأمان وكذلك التفاهم مع المدافعين، وأن الأمر يختص بالجانب النفسي أكثر من كونه بدنيًا.

وقال: لا يمكن لأحدنا انتقاد اختيارات كوبر للمنتخب، بعد تحقيقه النتائج الجيدة خلال المباريات الماضية، وله حسابات خاصة في تشكيل المنتخب حسب كل مباراة.



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