«السكك الحديدية» تتفق مع البنك الدولي على تمويل تغيير القضبان

قال مصدر مسئول بهيئة السكك الحديدية، إن الهيئة اتفقت مع البنك الدولى على تمويل عمليات إحلال وتجديد خطوط السكك الحديدية بالكامل خلال 5 سنوات.

وأضاف المصدر أن الهيئة تمكنت خلال الفترة الماضية من تطوير 500 كيلو متر من القضبان، ومن المقرر العمل على تغيير كل القضبان خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لرفع سرعة القطارات وتقليل معدلات التقاطر.