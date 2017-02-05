قال القيادي الحوثي المنشق “علي البخيتي”، إن الأمن الوقائي الأردني داهم منزله في العاصمة الأردنية عمّان، وقام بتفتيشه واعتقاله لمدة ساعة.

وبحسب موقع “يمن برس”، قال “البخيتي” إنه بعد منتصف الليلة الماضية داهم الأمن الوقائي منزله، وقام بتفتيشه واعتقاله لمدة ساعة.

وجاءت عملية المداهمة بناء على إذن من المدعي العام الأردني، حيث قام الأمن أيضًا بضبط أجهزة الكمبيوتر، والتليفونات، كما قام باقتياده إلى مركز شرطة الرشيد، وتم سؤاله عدة أسئلة تتعلق بنشاطه وهويته، ثم بعد انتهاء محضر التحقيق أعاده إلى منزله في تمام الساعة الواحدة والربع بعد منتصف الليل.

وأوضح القيادي المنشق عن “الحوثيين” أن المحققين رفضوا إعطاءه أي معلومات حول أسباب المداهمة.