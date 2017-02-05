فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” حالة من الجدل باختيار الزامبي جاني سيكازوي لإدارة مباراة منتخبي مصر والكاميرون الليلة في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017.

وتجاهل كاف – عن قصد أو بدون- قواعد الاختيار النظيفة وأسند لسيكاوزي إدارة المباراة لتكون الثالثة التي يديرها للكاميرون في أمم إفريقيا الحالية بعدما كان قد قاد مباراتيها مع بوركينا فاسو والسنغال.

وذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية إلى أن عيسى حياتو يتجه للانتقام من المصريين الذين اتهموه بمخالفة قوانين حماية المنافسة، وغيرها من الأمور الأخرى التي أغضبته، والتي أجل الرد عليها إلى الوقت المناسب.

وتعادل منتخب الكاميرون تحت إدارة سيكازوي مع بوركينا فاسو 1-1 في المجموعات، ومع السنغال سلبيًا في ربع النهائي قبل أن يتأهل بركلات الترجيح إلى جانب مباراة أخرى أدارها سيكازوي في أمم إفريقيا بين كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية.

واقعة محمد صلاح

وأدار سيكازوي المباراة التاريخية بين مصر ونيجيريا، التي انتهت بالتعادل 1-1 في ملعب الأخير بتصفيات كأس العالم وظلم الفراعنة بإطلاق صافرة النهاية رغم أن محمد صلاح كان منفردَا بالمرمى وجهًا لوجه من نصف الملعب في الدقيقة الأخيرة.

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: فضيحة كاف في اختيار حكم نهائي أمم إفريقيا.. “ملاكي” للكاميرون وعدو لمصر