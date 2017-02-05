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"الوزراء": 74.4 % من المصريين يتوقعون فوز المنتخب بكأس الأمم
المنتخب المصري

"الوزراء": 74.4 % من المصريين يتوقعون فوز المنتخب بكأس الأمم

الأحد، 5 فبراير 2017 11:01 ص
أ ش أ

كشف استطلاع الرأي الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء توقع 74.4 % من المصريين فوز المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس الأمم الإفريقية، مقابل 2.2 % يتوقعوا الخسارة فى حين لم يستطع 23.4 % التحديد أو غير مهتمين بالشأن الكروي.

وأوضح الاستطلاع - الذي تم على 1467 مبحوثا من المواطنين البالغين 15 عاما فأكثر، باستخدام الهاتف المحمول والمنزلي، خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر، أن 8 من كل 10 تقريبا يتوقعون فوز المنتخب الوطني بكأس إفريقيا.

كما توقع 59.5 % من المواطنين صعود المنتخب المصرى لكرة القدم لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا مقابل 8.2 % يرون أنه لم يتم صعوده، في حين أعرب 32.3% عن عدم القدرة على التحديد أو غير مهتمين بالشأن الكروي، مشيرا إلى أن 6 مواطنين من كل 10 تقريبا يتوقعون تأهل المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم.

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