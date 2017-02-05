أستاذ تأمين: هذه بعض محاور إنقاذ الاقتصاد المصريالأحد، 5 فبراير 2017 11:30 ص
طرح الدكتور حسن بدر أستاذ ورئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة الأزهر والمستشار بالأمانة العامة لمجلس وزراء دولة الكويت بعض المحاور التي من شأنها إنقاذ الاقتصاد الوطني لمصر، منها استخدام التكنولوجيا في المجال السياحي، لما لذلك من أهمية تكمن في توظيفها في التجارة الالكترونية والاستثمار وإعادة التصدير والتأمين والبنوك والإعلام.
وشدد بدر على ضرورة أن تحدد الدولة برنامجها الاقتصادي وأن تهيء المناخ المناسب للإنتاج والاستثمار، فضلا عن مساندة القطاع الخاص والقضاء علي البيروقراطية لتحويل مصر لمركز اقتصادي عالمي.
ولفت أستاذ التأمين إلى أن مصر تحتاج لتحديث السياسية المالية، وإصلاح النظام الضريبي، وأن تهتم الدولة بالتصدير كتوجه رئيسي للاقتصاد في مصر، و أن تتوجه إلى تأمين الصادرات كأحد الحلول الاستراتيجية لمستقبل التصدير من مصر.
وطالب بدر بزيادة المشروعات الإنتاجية الصغيرة لما لذلك من أثر في توليد فرص العمل، وزيادة دور المشروعات الكبيرة للقضاء علي مشاكل البطالة لدى المواطنين، وسرعة عمل برنامج لتطوير المناطق الحرة في مصر، وتفعيل التبادل التجاري الإقليمي والعربي والعالمي والتوسع في سياسات إنشاء وإدارة المشروعات والخدمات العامة وفقا لنظام B.O.T مما يحقق من وفورات في النفقات العامة والإسهام في خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وشدد على ضرورة إجراء الحصر الفعلي لأملاك الدولة وتقييمها في ضوء القوانين الخاصة بذلك، وبحث مدى إمكانية الخصخصة الجزئية أو الكلية لبعض المشروعات، مع حماية صغار المستثمرين وتشديد الرقابة علي الشركات.
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