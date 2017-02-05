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«التموين»: ممنوع استخدام «الشوون الترابية» في موسم حصاد القمح القادم
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«التموين»: ممنوع استخدام «الشوون الترابية» في موسم حصاد القمح القادم

الأحد، 5 فبراير 2017 11:28 ص
محيط - خالد الريس

أكد وائل عباس معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تأجيل الوزارة لتحديد سعر شراء القمح إلى منتصف مارس المقبل  لعمل تقييم عادل للفلاح من خلال لجنة من وزارات المالية والزراعة والتموين ولجنة الزراعة بمجلس النواب وممثلي الفلاحين لبحث تكلفة زراعة الفدان.
وتوقع عباس من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، أن يكون موسم توريد القمح القادم “واعدا”، موضحا أن سعر القمح الموسم الماضي كان مرضي وجيد بالنسبة للفلاحين.
وأشار إلى أن صومعة “منوف” التابعة لصوامع المنحة الاماراتية بسعة تخزينية حوالي 1,5 مليون طن قمح بعد زيادة سعته بنسبة تتراوح ما بين 30 % أو 40 %،  مؤكدا أنه تم التنبيه بالمنع التام لاستخدام الشوون الترابية لأنها تؤدي إلى نسبة هدر تصل إلى 30 %. 
وأعلن أن الصوامع حاليا مؤمنة بنظم مراقبة مخزون متصل بغرفة تحكم بالشركة القابضة للصوامع والتخزين.

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