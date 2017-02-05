اجتاح هوس مباراة السوبر بول الأمريكية الغلاف الجوي ووصل مداه إلى الفضاء.

وقام رائد فضاء أمريكي بأطول تمريرة في تاريخ كرة القدم الأمريكية في المحطة الدولية الفضائية - وفقا لسكاي نيوز عربية .

ووسط انعدام الجاذبية، حطمت التمريرة كل الأرقام، وبات من المستحيل تحطيم هذا الرقم، ببساطة لأنه مسجل في الفضاء وليس على سطح الأرض .