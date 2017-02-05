كشفت تقارير دفاعية أمريكية أن طائرات البحرية البريطانية الجديدة التي صنعت في الولايات المتحدة، غير قادرة على تنفيذ جميع المهمات المطلوبة، وقد تكون ضعيفة أمام الهجمات الإلكترونية وقابلة للاختراق.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، قد أمر بشراء 9 طائرات من نوع “بوينج P-8 ” للأسطول البريطاني البحري في الصيف الماضي.

وقد تمت الصفقة بعد ضغوط متكررة من قبل قادة في وزارة الدفاع البريطانية للرد على غارات الغواصات الروسية المتزايدة، حسب صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية.

وستكلف الطائرات الحكومة البريطانية 3 مليار جنيه إسترليني على مدى 10 أعوام، في صفقة أبرمتها الحكومة البريطانية مع الحكومة الأمريكية.

وانتقد مكتب تقييم العمليات التابع للحكومة الأميركية أجهزة التتبع التي ستستخدمها الطائرات البريطانية.

ووصف التقرير الرسمي أجهزة التتبع بأنها “محدودة في قدرتها على ترقب بعض الأهداف الضرورية، مما يجعل طائرات الـ P-8 غير فعالة في بعض المهمات”.

بالإضافة لأجهزة التتبع، تمتلك الطائرة عيوباً إضافية، أبرزها عدم قدرة الطائرة على التزود بالوقود أثناء التحليق، مما سيضطرها للاستعانة بطائرات متحالفة للقيام بهذه المهمة.