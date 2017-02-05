تعتزم المرشحة للرئاسة الفرنسية، زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” مارين لوبان سحب فرنسا من حلف الناتو، في حال فوزها في الانتخابات، وفق برنامجها الانتخابي الذي أعلن أمس السبت .

وجاء في إحدى فقرات برنامج لوبان الانتخابي المؤلف من 144 نقطة أن “فرنسا ستغادر القيادة العسكرية المشتركة لحلف شمال الأطلسي، كي لا تشارك في حروب لا تعنيها”.

يذكر أن لوبان سبق وأن خاضت منافسات الانتخابات الرئاسية عام 2012 واحتلت المرتبة الثالثة، فيما يرى مراقبون أن فرص فوزها في انتخابات 2017 أكبر بكثير.