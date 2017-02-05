الداخلية البحرينية: تفجير "إرهابي" بالمنامة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء السبت، وقوع تفجير “إرهابي” بالعاصمة المنامة، دون أن يسفر عن إصابات. جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي، ...