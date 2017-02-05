شهدت منطقة الشرق الأوسط عواصف ثلجية مصحوبة بالبرق واندلاع للحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية مع توقعات بتسبب هذه الأحوال الجوية السيئة في مزيد من الدمار حسب صحيفة ديلي اكسبرس البريطانية.

وقالت الصحيفة السبت، إن الإمارات عانت عاصفة ثلجية صادمة على الرغم من جوها الحار المعروف عنها والشمس المشرقة في أغلب الأوقات من العام.

وأوضحت أن كثافة الثلوج بلغت 10 سم وفقا لمكتب الأرصاد المحلي، كما تسببت الرياح الشديدة في سقوط رافعة في دبي ما تسبب في إصابة شخص وتدمير ثلاث سيارات.

وقالت إن بعض المواطنين وصفوا الطقس بيوم القيامة لهوله وشدته.